Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, bugün 2 puan kaybettiklerini ifade ederek bir sonraki maça odaklanacaklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Palut, "İkinci yarı topu kazanma süresi ve baskı kısmını çözdük. Biraz daha oyuna coşku koyduk. Fakat bu seferde ceza sahası içerisinde bitirici vuruşu bir şekilde yapamadık. Bugün daha iyi hücum edebilirdik, daha etkili olabilirdik, daha net pozisyonlara girebilirdik ama belki bizim bahsettiğimiz eksiklerimizden belki de Malatyaspor'un çok net ve katı savunmasından dolayı bunda muvaffak olamadık. Kaybedilmiş 2 puan var. Bu maçı geride bırakıp Karagümrük maçına odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, taraftarın ilgisinden memnun olduğunu belirterek onlara galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Selçuklu Gençlik Meclisi üyeleri görme engelli sporseverlere maç anlatımı yapıldı. Maç anlatımına kulüp başkanı Fatih Özgökçen de görme engelli bir sporsevere anlatım yaparak dahil oldu.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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