Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketi ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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