Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.
Topla oyun ile devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan, tedavisi tamamlanan kaleci İbrahim Sehic, kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı.
Tedavileri süren oyuncular antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İsmail Güven takımdan ayrı performans antrenörü Çağatay Turan yönetiminde idman yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin