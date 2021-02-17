Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

17.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:31
Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

Topla oyun ile devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan kaleci İbrahim Sehic, kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı.

Tedavileri süren oyuncular antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İsmail Güven takımdan ayrı performans antrenörü Çağatay Turan yönetiminde idman yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Pervin Buldan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Emel Sayın Demet Özdemir Meryem Uzerli Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Necip Uysal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 16:30:47. #1.14#
title