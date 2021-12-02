Konyaspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Vanspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Vanspor maçı şifresiz mi? Konyaspor - Vanspor maçı hakemi kim? Konyaspor - Vanspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

KONYASPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Vanspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 02.12.2021 Perşembe bugün saat 19.00'da oynanacak.

KONYASPOR - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Vanspor maçı A Spor'dan yayınlanacak

KONYASPOR - VANSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor - Vanspor maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

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