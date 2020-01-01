Konyaspor'un kampı 4 Ocak'ta başlayacak

01.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:46

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un devre arası kampı 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmanın ardından oyunculara 3 Ocak Cuma gününe kadar izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın 4 Ocak Cumartesi günü Antalya'nın Belek ilçesinde bir otelde kampa gireceği kaydedildi.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Antalya'da 4-11 Ocak'ta ikinci yarıya hazırlık kampı gerçekleştirecek.



İttifak Holding Konyaspor, kamp döneminde üç de hazırlık maçı yapacak.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlık maçlarının tamamını TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ümraniyespor ve Bursaspor ile yapacak.

İttifak Holding Konyasporlu futbolcuların, kampın ardından bir günlük izin yaparak antrenmanlarına Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA