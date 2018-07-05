Atiker Konyaspor, Fenerbahçeli İsmail'i Kiralamak İstiyor
Transfer çalışmalarını devam ettiren Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Köybaşı için kiralama teklifinde bulunacak.
Stoper Uğur Demirok'u alan Atiker Konyaspor'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Yeşil-Beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen ilk isim Fenerbahçeli Aatif olmuştu. Yıldız oyuncuyla ilgili Sarı- Lacivertliler'den haber bekleyen Konya, takımın bir diğer önemli ismine daha kanca attı: İsmail Köybaşı...
KİRALIK İSTİYORLAR
İstediği düzeyde şans bulamayan İsmail'i; Çalımbay takımına kazandırma konusunda son derece ısrarcı. Yönetimin başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı gelen haberler arasında.
İsmail'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha kontratı bulunuyor.
Kaynak: Skorer
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