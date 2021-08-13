Konyaspor'un forma sırt sponsoru "Mahmood Coffee" oldu
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Konyaspor'un forma sırt sponsoru "Mahmood Coffee" oldu

Konyaspor'un forma sırt sponsoru 'Mahmood Coffee' oldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Konyaspor Kulübü, Mahmood Coffee firmasıyla 1 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Konyaspor Kulübü, Mahmood Coffee firmasıyla 1 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ile Mahmood Coffee Üst Yöneticisi Azad Özel hazır bulundu.

Süper Lig'de yeni sezonun bugün başlayacağını hatırlatan başkan Özgökçen, "Kulüp olarak bize yoldaşlık yapan şirketlerimizle sponsorluk anlaşmaları imzalamaya devam ediyoruz. Bugün bütün ülke çapında temayüz etmiş, uluslararası manada kendini ispatlamış Mahmood Coffee ile forma sırt sponsorluk anlaşmasını imzalıyoruz. Bir nevi sırtımızdaki yükü Mahmood Coffee almış oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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