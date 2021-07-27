Konyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor
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Konyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor

Konyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İkinci etap kamp hazırlıkları için Erzurum'da bulunan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İkinci etap kamp hazırlıkları için Erzurum'da bulunan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve topla oynanan oyunlarla devam etti. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, savunma-hücum organizasyon çalışmaları ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Farouk Miya katılmazken, idmanın ısınma bölümünde takımla çalışan Marin Anicic, Alper Uludağ, Musa Çağıran, Artem Kravets ve Serdar Gürler sonrasında çalışmalarını ayrı olarak sürdürdü. - KONYA

Konyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor
Konyaspor'un Erzurum kampı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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