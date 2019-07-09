Konyaspor'un Bolu kampı başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bolu'da kampa girdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bolu'da kampa girdi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otele gelen yeşil-beyazlı ekip, ilk antrenmanını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdi.
İdmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, yaklaşık 1 saat süren çalışmayı 5'e 2 pas çalışması yaparak tamamladı.
Yeni transferler Riad Bajic ile Alper Uludağ da antrenmana katıldı.
Konyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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