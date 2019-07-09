Konyaspor'un Bolu kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bolu'da kampa girdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otele gelen yeşil-beyazlı ekip, ilk antrenmanını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdi.

İdmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, yaklaşık 1 saat süren çalışmayı 5'e 2 pas çalışması yaparak tamamladı.

Yeni transferler Riad Bajic ile Alper Uludağ da antrenmana katıldı.

Konyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA