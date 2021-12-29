Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın iç sahada Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 15.00'da başlayacak karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. - KONYA