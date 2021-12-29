Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, yarın iç sahada Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, yarın iç sahada Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.

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Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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