Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı
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Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

07.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:16
Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

İttifak Holding Konyaspor, 2018-2019 sezonundan beri yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu Uğur Demirok ile yollarını ayırdı.

İttifak Holding Konyaspor, 2018-2019 sezonundan beri yeşil-beyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu Uğur Demirok ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, Uğur Demirok'un hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olduğu belirtilerek emekleri için teşekkür edilip bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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