Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
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Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçların seyircisiz oynanmasından dolayı bütün seslerin ekranlarda izleyenlere de yansıdığını belirterek, daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçların seyircisiz oynanmasından dolayı bütün seslerin ekranlarda izleyenlere de yansıdığını belirterek, daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'un ligin çıkış yapan takımlarından biri olduğunu belirtti.

Oyuna çok iyi başladıklarını ve ilk 20 dakika bunu sürdürdüklerini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Kırmızı kart gördük. O anda tepki vermiştim ama devre arası baktığımda hakem haklıymış ve devre arasında hakemden özür diledim. İlk yarı yüzde 70'lere yakın topla oynayıp bütün organizasyonlarımızı doğru gerçekleştirdik. İkinci yarıda rakip organizasyon değişikliği yaptı. Bizim sayısal eksik olmamızdan dolayı üstümüze fazla gelmeye başladılar. Oyun içinde bir formasyon değişikliğiyle 4-3-2 gibi bir duruma döndük. Orada da duran toptan bir gol bulduk. Sonrasında Konyaspor kenar ortalarla üzerimize gelerek bir gol buldu ve oyun 1-1 sonuçlandı."

İki takımın da hiçbir iddiasının olmadığını ifade eden Avcı, "Biz yukarı çıkamıyoruz ya da aşağı inemiyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki daha saygılı olmamız lazım. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Neredeyse 15 aydır herkes bizi evinde seyrediyor. Tribünde kim varsa her ses duyuluyor, örnek olmamız lazım. Bir maç kazanılır veya kaybedilir ancak hayat devam ediyor. İşte o yüzden konuştuklarımız, ağzımızdan çıkan sözler bütün personelin ve çalışanların doğru örnek olması lazım." diye konuştu.

Avcı, 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncularının 75 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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