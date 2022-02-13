Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla Trabzon'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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