Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır
AA, Abdullah Doğan - Spor
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 5'e 2'nin ardından yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.