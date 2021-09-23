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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 6. hafta maçında 23 Eylül Perşembe günü kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar yaptığı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Konya Büyükşehir Stadında saat 17.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. - KONYA

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