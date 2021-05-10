Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 41. haftasında son iç saha maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım karşılaşmanın son çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde akşam saatlerinde yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.

Takımda sakatlıklarının tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets ve Samuel Eduok yarınki maçta forma giyemeyecek.

Yarın saat 20.30'da başlayacağı açıklanan ancak TFF tarafından başlama saati aynı gün 17.00'a alınan karşılaşma Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı