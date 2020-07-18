Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ameliyat olacak Volkan Fındıklı ile tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı.

Yarın saat 21.00'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kaynak: AA