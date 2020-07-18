Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı Konyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Ligin 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ameliyat olacak Volkan Fındıklı, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ve topla oyunun ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA