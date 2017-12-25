Konyaspor, Trabzonspor'a Hazırlanıyor!
Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri süren oyunculardan Volkan Fındıklı, Abdou Razack Traore, Ferhat Öztorun, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Vedat Bora katılmadı.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, çabukluk ve pas çalışması yapıldı.
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Kaynak: Skorer
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