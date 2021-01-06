İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi
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İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi

06.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:25
İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan

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