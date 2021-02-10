Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "En iyisini yapmaya çalışacağız"
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "En iyisini yapmaya çalışacağız"

10.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:16

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, Türkiye Kupası'nı kazanmış bir camiada görev yaptığının bilincinde olduğunu, ekip olarak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, Türkiye Kupası'nı kazanmış bir camiada görev yaptığının bilincinde olduğunu, ekip olarak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Beşiktaş'la yapılacak maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un yıllardır Süper Lig'de istikrarı olan ve geçmişte önemli başarılar elde etmiş bir takım olduğunu ifade eden Palut, "Süper Lig'deki takımlarla ilgili analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi." dedi.

Yeşil-beyazlı ekibe gelmeden önce dört takımdan resmi teklif aldığını aktaran Palut, Konyaspor'dan gelen teklifin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını, İsmail Kartal'ın çalışmalarının üzerine koyarak, takımın motivasyonunu arttırarak, başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

Takımla ilgili biraz bilgi sahibi olduğunu belirten Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız ama geldikten hemen sonra yarın Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız." diye konuştu.

"Takımım kazanma odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır"

Konyaspor'un ligde kritik bir konumda olduğuna ve kupada da ilerlediğine dikkati çeken Palut, şunları kaydetti:

"Konyaspor, kupa kazanma hazzını yaşamış bir camia. Biz de nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki turlar geçmek ve final oynamak. Yarın bu amaçla sahaya çıkacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Üç gün önce takımımız ligde onlarla bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele. Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır."

Palut, yarınki Beşiktaş ve hafta sonu oynanacak Yukatel Denizlispor maçları için planını yaptığını, konsantrasyonunu da Beşiktaş maçı üzerine yoğunlaştırdığını sözlerine ekledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'En iyisini yapmaya çalışacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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