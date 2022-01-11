ANKARA (İHA) - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut : "Üzüntülerimizi anlatacak bir kelime bulamıyorum"

ANKARA - Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesinde konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Söylenecek çok bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Sabah saatlerinde hepimizin içi yandı. Üzüntülerimizi anlatacak bir kelime bulamıyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için memleketi Ankara'da cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çalık'ın cenazesi Elmadağ Kargalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç futbolcudan övgüyle söz ederek, "Söylenecek çok bir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Sabah saatlerinde hepimizin içi yandı. Ahmet Çalık'ı tanımadan önce zaten dışarıdan ne kadar düzgün ve efendi bir inan olduğu belli oluyordu. Bazen derler ya; 'bazı iç güzelliği yüzüne yansır' diye. Ahmet Çalık'ı tanıdıktan sonra olayın tamamen böyle olduğunu anlıyorsunuz. Üzüntülerimizi anlatacak bir kelime bulamıyorum" dedi.

"Örnek bir gencimizi kaybettik"

Milli futbolcunun örnek bir sporcu olduğuna değinen Teknik Direktör Palut, "Çok değerli bir sporcu. Pırlanta gibi bir insan. Çok dürüst, yardımsever. Çok örnek bir gencimizi kaybettik. Ailesine, Türk futbol kamuoyuna, Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin. Allah başta ailesi olmak üzere de hepimize sabır versin" diye konuştu.

Üzgün olduklarını söyleyen Palut, "Korona virüs vakalarından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Oyuncularımıza bir gün izin verdik. O da işlerini düzenlemek için giderken böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz" şeklinde konuştu.