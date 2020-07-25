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Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Başkanımız devam edecekse ben de ederim"

Korkmaz, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, değerlendirmelerde bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:
25.07.2020 01:02 | Son Güncelleme: 25.07.2020 03:20

Korkmaz, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere, değerlendirmelerde bulundu.

Korkmaz, maddi manevi anlamda fedakarca çalışan Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk ve yönetime teşekkür ederek yönetimin bundan sonra da yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ligde kalmanın rahatlık ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle bize inanmayanlar, bize güvenmeyenler oldu, olacaktır da. Bu gayet normal. Baktığınız zaman oynadığımız rakipler Medipol Başakşehir şampiyon, Trabzonspor ikinci durumda. Yenmek zor gibi gözüküyordu. Gaziantep FK maçından sonra takımda büyük bir yıkım oldu. Ama ben ve ekibim maç bittikten sonra sahada ve soyunma odasında, dönüşte uçakta, burada antrenman sahamızda konuşarak motivasyon sağladık. Çünkü o saatten sonra fiziksel yeterliliğin bir önemi yoktu. Çocuklar gerçekten var güçleriyle son iki maçı oynadı. Çok önemli iki galibiyet aldık. Belki Konyaspor'un tarihine geçebilecek iki hafta vardı. Dolayısıyla elde edilen sonuçlardan dolayı oyuncularımı kutluyorum ve tebrik ediyorum."

"Şehrin ileri gelenleri kulübe ve takıma sahip çıkmalı"

Korkmaz, yarın ligin son maçına çıkacaklarını bu maçı da kazanarak en azından kaybetmeden bitirmek istediklerini söyledi.

Konyaspor'un çok iyi dönemler geçirdiğini hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Konyaspor efsane bir dönem geçirdi. Ondan sonra da kötü dönemler yaşadı. Herkes bunun dersini almak zorunda. İnşallah bu dönemleri bir daha yaşamayız. Hiç yakışmıyor ve yaşamamalı. Ama altını çizerek söylüyorum. Şehrin ileri gelenleri kulübe ve takıma sahip çıkmalı. Bu desteği görmedim. Başkanımız ve yöneticilerimiz gerçekten fedakarca ve özverili bir şekilde, gerçek anlamda ellerinden geleni maddi manevi anlamda yaptılar. Ama ileri gelenlerinden bu desteği görmedik. Onun üzüntüsü var. Çünkü nihayetinde Konya takımı bir marka ise herkes bu marka değerine sahip çıkacak."

"Başkanımız devam edecekse ben de devam ederim"

Korkmaz, bir gazetecinin yeni sezon planlamasıyla ilgili sorusuna ise "Birinci şartım başkanımız devam edecekse ben de ederim. Zaten kontratım var. İkinci şartım ise şehrin ileri gelenlerinin desteklemesi lazım. Desteklemezse bırakacağım. Çünkü başkanımız ve yöneticilerimiz fedakarca bu kadar zahmete katlanıyorlarsa herkesin taşın altına elini değil gövdesini koyması lazım." şeklinde cevap verdi.

Bazı oyuncuların sözleşmelerinin bittiğine de değinen Korkmaz, "Özellikle bugün Jens Jonsson'un ayrılması beni son derece üzdü. Çok önemli bir oyuncu, çok iyi bir örnek ve profesyoneldi. Jonsson'a kendi adıma ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Böyle yabancı oyuncular her zaman için baş üstünde taşınıyor, taşınmalıdır da bence." değerlendirmesinde bulundu

Kaynak: Hürriyet

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