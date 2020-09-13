Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
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Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi.

13.09.2020 08:19 | Son Güncelleme: 13.09.2020 09:05

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz, teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

BÜLENT KORKMAZ İSTİFA ETMİŞTİ

51 yaşındaki teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sözleşmesini feshetmişti. Görevi bırakan Korkmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene içimizden birileri dahil bu takımın kümeye düştü dediği dönemde, haklı birçok mazaret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk'la paylaştım. Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirdağ transferlerini gerçekleştirdik. En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferinde onayım ve bilgim dışında transferin gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Kaynak: AA

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