Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut ile resmi sözleşme imzalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine genel sayman Uğur Öncan ve teknik direktör İlhan Palut katıldı.

Palut, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu ve kazanma odaklı bir Konyaspor izletmek istediğini söyledi.

Konyaspor camiasına hayırlı olması dileğinde bulunan Palut, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok mutluyum. Konyaspor büyük ve geçmişi başarılarla dolu bir camia. Konyaspor'da son zamanlarda istenmeyen bir durum var. Bahsetmiş olduğum başarılı günlerine döndürmek için ekibimle beraber bütün mücadelemi vereceğim. Heyecanlıyım, inşallah hayırlı uğurlu olur. Her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Kupa elbette çok önemli. Konyaspor camiası ve Konya şehri bir kupa kazanmanın ne olduğunu biliyor. Bu hazzı biliyor. Ligdeki durumumuz bugün itibariyle kritik de olsa kupa mücadelesini daha önemsiz görmek gibi bir lüksümüz yok."

Palut, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş ile yapacakları maçın da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş karşısında yarı finale çıkmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Bu benim için de önemli çünkü göreve yeni başladım. Konyaspor camiasındaki ilk maçım olacak ve bundan başarıyla ayrılmak istiyorum. Konyaspor ligde düşünmediği durumda olduğu için, buradan çabucak uzaklaşmamız gerekiyor. Denizlispor maçı da bunun için bir fırsat. Çok ileriye bakmaya gerek yok, önümüzdeki iki maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın enerjisini, sinerjisini artırmak istiyoruz. Kazanma odaklı oynayan bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Bugünden itibaren bunun için çalışmalarımıza başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör İlhan Palut'un ekibinde Ersan Parlatan, Osman Demir, Bekir Arpacı, Çağatay Turan, Erkan Akkoç ve Hacı Çetin görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı