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Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaştı.

11.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:58
Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör ile prensipte anlaştı.


Kulüp Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki deneyimli teknik adamla 1,5 yıllığına anlaşıldığını söyledi.

Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Bülent Korkmaz, Galatasaray, Mersin İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor ile Azerbaycan takımlarından FK Bakü'yü de çalıştırmıştı.

Kaynak: AA
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