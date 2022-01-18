Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı
Konyaspor-Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.
Konyaspor- Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maçın 6. dakikasında yeşil-beyazlı takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Futbolcular topu oyun dışına gönderirken taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde Çalık anısına sahaya karanfil attı.
(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)