Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı - Haberler
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Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı

Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaspor-Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Konyaspor- Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maçın 6. dakikasında yeşil-beyazlı takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Futbolcular topu oyun dışına gönderirken taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde Çalık anısına sahaya karanfil attı.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı

Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı

Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı

Konyaspor taraftarları Ahmet Çalık'ı unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Konyaspor, Milli, Spor, Güncel, Haber

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