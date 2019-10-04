Konyaspor taktik çalıştı

04.10.2019 01:37

İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan Core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular çabukluk hareketleri yaptı. Genç kaleci Ozan Can Oruç'un katılmadığı, Paolo Hurtado'nun ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman 7'ye 4 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: DHA