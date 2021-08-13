Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon ve ısınma ile başladı.

7'ye 2 ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan