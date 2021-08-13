Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mobilizasyon ve ısınma ile başladı.

7'ye 2 ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

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Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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