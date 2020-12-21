Konyaspor - Sivasspor maçı özet izle! Konyaspor - Sivasspor maçı özeti, golleri! Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç?
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Konyaspor - Sivasspor maçı özet izle! Konyaspor - Sivasspor maçı özeti, golleri! Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç?

21.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:03
Konyaspor - Sivasspor maçı özet izle! Konyaspor - Sivasspor maçı özeti, golleri! Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç?

Bugün oynanan Konyaspor - Sivasspor maçı özet izle! Konyaspor - Sivasspor maçı özeti, golleri! Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç?

Sivasspor, Süper Lig tarihinde Konyaspor'a konuk olduğu 11 maçın sadece birini kazanabildi. Konyaspor - Sivasspor maçı özet izle! Konyaspor - Sivasspor maçı özeti, golleri! Konyaspor - Sivasspor maçı kaç kaç?

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Sivasspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada Sivasspor 1-0 Konyaspor'u mağlup etti.

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