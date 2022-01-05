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Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Tempolu koşu çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün, Mpoku ile Artem Kravets katılmadı.

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AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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