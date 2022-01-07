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Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı. Çalışmalarda tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan M'Poku ile Artem Kravets yer almazken, Oğulcan Ülgün ilk bölümde takımla, daha sonra takımdan ayrı olarak çalıştı. - KONYA

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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