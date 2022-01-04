Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 topla oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Paul Jose Mpoku, Oğulcan Ülgün ve Artem Kravets antrenmana katılmadı.

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

 Süper Lig'in kralı geri dönüyor! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi

Süper Lig'in kralı geri dönüyor! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi

 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresini kimse tahmin edemezdi

'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresini kimse tahmin edemezdi

AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title