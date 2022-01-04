Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Spor
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 topla oyun ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Paul Jose Mpoku, Oğulcan Ülgün ve Artem Kravets antrenmana katılmadı.
AA / Abdullah Doğan - Spor Haberleri
Haberi Kaydet