Konyaspor Sağlık Kontrolünden Geçiyor

Atiker Konyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.



Konyaspor'da 2017-2018 sezonu öncesinde ilk oyuncu grubunun sağlık kontrolü, takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde yapıldı. Kan örnekleri alınan, EKG çekimleri yapılan futbolcuların akciğer röntgenleri çekilerek ortopedik ve genel sağlık muayeneleri gerçekleştirildi. İkinci oyuncu grubunun kontrollerinin 5 Temmuz Çarşamba günü yapılması bekleniyor. - KONYA