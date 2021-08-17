Konyaspor, Polonyalı Konrad Michalak'ı transfer etti
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Konyaspor, Polonyalı Konrad Michalak'ı transfer etti

Konyaspor, Polonyalı Konrad Michalak'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Akhmat Grozny kulübünden Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Akhmat Grozny kulübünden Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ kanat mevkiinde oynayan Polonyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 23 yaşındaki oyuncunun yanı sıra asbaşkanlardan Süleyman Oğuz katıldı.

Sitede görüşlerine yer verilen Michalak, Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu kaydederek, "Uzun bir kontrata imza attım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Umarım beraber güzel şeyler paylaşacağız. Onlar için sahada elimizden yapacağız." ifadelerini kullandı.

Michalak, Konyaspor'da 77 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Polonyalı Konrad Michalak'ı transfer etti
Konyaspor, Polonyalı Konrad Michalak'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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