Konyaspor olağanüstü kongreye gidiyor
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Konyaspor olağanüstü kongreye gidiyor

Konyaspor olağanüstü kongreye gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi.

Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp 24 Mayıs'ta kongreye gidecek.

Konyaspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'nun 05.05.2021 tarih ve 995 sayılı kararı ile kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Anadolu Oditoryum Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, değerli dernek üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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