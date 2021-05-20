Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'na doğru
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Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'na doğru

Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'na doğru
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Spor

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, 5 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden aday olmayacağını söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, 5 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden aday olmayacağını söyledi.

Hilmi Kulluk beraberinde başkan yardımcıları Ekrem Coşkun ve Bünyamin Sarıtaş ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki ay yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Üç yıllık başkanlık sürecinde mental olarak oldukça yorulduğunu ve haksız eleştirilerden sıkıldığını aktaran Hilmi Kulluk, şu ana kadar başkan olmak için herhangi bir kişi ya da aday üzerinde uzlaşı sağlanmadığını belirtti.

"Mucizeyi gerçekleştirdik ligde kaldık." diyen Başkan Kulluk, Konya'da yaşayan herkesin Konyaspor'u çok sevmesine rağmen, yeterince sponsorluk desteği alamadıklarını, takımın bütün yükünün belediye ve kamunun sırtında olduğunu bunun da sürdürebilir olmadığını dile getirdi.

Bir gazetecinin Konyaspor'un mevcut borç yapısı üzerine sorduğu soruyu cevaplayan Hilmi Kulluk, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un mal varlığı şu anda karşılıksız bir borcu yoktur. Borcunun karşılığı vardır. Mal varlığı borcunu karşılayacak düzeydedir. Şu anda 240 milyon lira borcumuz var, bunu karşılayacak büyüklüğümüz var. Biz yönetimi devraldığımızda 5 milyon avro borçla devraldık."

Hilmi Kulluk son olarak, mevcut teknik direktörü İlhan Palut ile takımın yeni sezonda devam edip etmeyeceğine ise gelecek yeni yönetimin karar vereceğini sözlerine ekledi.

Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'na doğru
Konyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'na doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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