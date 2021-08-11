Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı

Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon TFF 2. Lig temsilcisi Çorum'da forma giyen Nafican Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon TFF 2. Lig temsilcisi Çorum'da forma giyen Nafican Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Kulüp açıklamasına göre, Nafican Yardımcı için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yönetim kurulu üyesi Ömer Demirhan'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi ve oyuncuyla 4 yıllık mukavele yapıldı.

Burada transferiyle ilgili görüşlerini aktaran Nafican Yardımcı, "Konyaspor'u seçmemdeki neden, gençlere verilen önemdir. Elimden geleni yapacağım. Forma savaşında ben de varım. Konyaspor taraftarının büyüklüğünü biliyorum. Taraftarlarımız bu sezon maçlara gelecekler. Onların desteklerini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Onlar için sahada savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Merve Çoban Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:00:55. #1.14#

title