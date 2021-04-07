Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersan Parlatan
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Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersan Parlatan

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Sonuç olarak rakibimizle puan farkın koruduk." dedi.

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Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Sonuç olarak rakibimizle puan farkın koruduk." dedi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün karşılaştığımız üzücü olayda şehit olan pilota Allah'tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Parlatan, her iki takımın birer puanı hak ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz maça başlamadan önce analiz yaparken; Ankaragücü kompakt oynayarak merkezi kapatarak kanatlardan bizim yapacağımız organizasyonlarda pozisyon bulabileceğimiz bir ekipti. Ama bugün Ankaragücü onu da iyi çözümledi ve bize ilk devre neredeyse pozisyon vermedi. Ortada bir oyun oldu. Ankaragücü kaptığı top sonrası etkili silahları olan bir takım. Nitekim de golü buldular. İkinci devre biraz daha risk aldık. Oyunu domine ettik. İyi oynadığımız dönemde bir dönemde 1-0 yenik duruma düştük. Ankaragücü skoru yakaladığı zaman hücum geçişlerini iyi yapan bir takım. Ancak bizde Ankaragücü'ne fazla fırsat vermedik. Daha çok topu rakip sahaya yığarak bir şekilde orada hakimiyet kurarak pozisyonlar bulmaya çalıştık. Neticesinde 1-1'i yakaladık. Daha sonra geri yaslanmadan belli riskleri alarak galibiyet elde etmek için çalıştık. Galibiyete yakın olan taraf da bizdik. Sonuç olarak rakibimizle puan farkını koruduk. Tabi hanemize 1 puan daha yazdırdık. Arkamıza baktığımız zaman bizim için bu da çok önemli."

Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersan Parlatan
Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersan Parlatan
Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersan Parlatan
Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Ersan Parlatan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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