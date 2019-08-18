Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

18.08.2019 23:08

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'un Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Konya kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete, iyi bir skora ihtiyacı vardı. Biz de bunun farkındaydık. Bunu bugün çok istiyorduk. Fakat başaramadık." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

MKE Ankaragücü'nü gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Kocaman, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü maçı, özeklikle seyircimizle olan ilişkiyi, bağı biraz daha yukarıya çıkarmak için güzel bir fırsat olarak gözüküyordu. Çok fazla da pozisyona girdik. Bu anlamda ortam son derece uygundu. Oyuncular da bunun farkındaydı. Daha birinci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü tamamen elimizde tutuk. Maçın kazanılması adına her türlü gol girişimini sağdan soldan, ceza sahası içerisinden, dışarısından topu hızlandırarak maçın büyük bölümünde kaleye geldik. Zaman zaman bizim beceri eksikliğimiz zaman zaman Korcan Çelikay ve savunmasının hamleleriyle istediğimizi elde edemedik."

Geçen seneden dolayı puan kaybıyla başlamanın kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Kocaman, "Konya kamuoyunun kuvvetli bir galibiyete, iyi bir skora ihtiyacı vardı. Biz de bunun farkındaydık. Bunu bugün çok istiyorduk. Fakat başaramadık. Özellikle bizi skora getirecek oyuncuların şu anda hazır olmadıkları çok net göründü. Mesela Riad Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic henüz tam performanslarını yansıtamadı. Bu da maç adına skora olumsuz yansıdı." diye konuştu.

Erkan: "Bu maç bizim için moral oldu"

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan geçen senenin ikinci yarısında kurdukların takımı bu sene de muhafaza etmeye çalıştıklarını söyledi.

Takıma bazı sporucuların geç katıldığını bu yüzden de fiziksel eksikliklerinin bulunduğunu ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara rağmen sporucularım inanılmaz bir gayret gösterdiler. Oyunun bilhassa 70'inci dakikasına kadar oyunu tuttuk. Daha sonra belirli bölgelerde yorulmalar oldu. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımız da oyuna çok çabuk adapte oldular. İyi bir mücadele oldu. Buradaki ilk amacımız bu zor şartlarda buradan puanla çıkmaktı. Gelecek haftaya moralle hazırlanmaktı. Bunu başardığımız için de mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maç bizim için moral oldu. Çünkü Konyaspor gibi oyunu kompakt ve sabırlı oynayan ve yakaladığı hatayı çok iyi değerlendiren bir ekibe karşı oynadık. Bu açıdan da bizim için önemliydi. Önümüzdeki maçlarda rakiplerimizi, bizim gibi yeni kurulan veya eksiklikleri bulunan takımlara karşı oynayacağız bunların çalışmasını yapacağız."

Kaynak: AA