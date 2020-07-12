Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: AA