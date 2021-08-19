Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 22 Ağustos Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 22 Ağustos Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı.
Yeşil-beyazlılar, pas çalışması ve topla oyunun ardından çift kale maç oynadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan