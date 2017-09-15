Konyaspor, Marsilya'dan Gol Atamadan Döndü!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. Temsilcilerimizden Atiker Konyaspor I Grubu ilk maçında Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Adil Rami'nin golüyle, ev sahibi Marsilya, temsilcimizi 1-0 mağlup etti.





Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi Grupları'nda ilk maçında Marsilya ile deplasmanda kozlarını paylaştı.



Marsilya, Fransız savunmacı Adil Rami'nin attığı tek golle maçı 1-0 kazanarak gruba 3 puanla başladı.



Maçtan anlar…





7. dakikada ev sahibi takımdan Payet'in ortasında, topla buluşan Sanson'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



10. dakikada Payet'in aşağı yukarı 35 metreden yaptığı vuruyta, kaleci Serkan Kırıntılı iki atılımde topu kontrol etti.



12. dakikada Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner'in orta sahadan pasına hareketlenen Evouna'nın kaleye yakın mesafede sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.



26. dakikada Skubic'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pele'de kaldı.



30. dakikada ev sahibi ekipten Thauvin'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda müdahale ederek Payet'in önünden uzaklaştırdı.



45. dakikada yeşil beyazlı ekipten Fofana'nın orta sahadan getirdiği topla ceza sahası içinde vuruşu önce savunmaya çarptı daha sonra kaleci Pele meşin yuvarlağı kontrol etti



Maçın ilk yarısı 0-0 birliktee sona erdi.



İkinci yarı başladı…





Marsilya, Adil Rami'nin 48. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.



İkinci yarıda hem Marsilya'nın, hem de temsilcimiz Konyaspor'un birer topu direkten döndü.



Genel olarak temposuz geçen mücadele, 1-0'lık skorla sona erdi.