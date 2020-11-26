Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor - Manisa FK hangi kanalda? Konyaspor - Manisa FK maçı şifresiz canlı şifresiz mi
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Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor - Manisa FK hangi kanalda? Konyaspor - Manisa FK maçı şifresiz canlı şifresiz mi

26.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:53
Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman saat kaçta? Konyaspor - Manisa FK hangi kanalda? Konyaspor - Manisa FK maçı şifresiz canlı şifresiz mi

ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Konyaspor - Manisa FK maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Konyaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Konyaspor - Manisa FK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Konyaspor - Manisa FK Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, hakemi kim? Konyaspor - Manisa FK maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor - Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 26 11 2020 günü oynanacak Maçın başlama saati 19:00.

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Manisa FK maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.

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