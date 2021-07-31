Konyaspor, Manavgat'ı yeşillendirecek
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Konyaspor, Manavgat'ı yeşillendirecek

Konyaspor, Manavgat'ı yeşillendirecek
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınların ardından Manavgat'a "Konyaspor Hatıra Ormanı" oluşturma kararını aldı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınların ardından Manavgat'a "Konyaspor Hatıra Ormanı" oluşturma kararını aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin birçok noktasında aynı gün başlayan orman yangınlarında 3 vatandaşımızın yanı sıra olay yerinden kaçamayıp yavruları ve yumurtalarıyla birlikte yanan, yaralanan, sakat kalan yaban hayvanları ve can dostlarımızı da kaybettik. Acımız üzüntümüz tarif edilemez boyutlarda.

Bu doğrultuda yönetim kurulumuzun yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek ve geleceğimize nefes olmak için Manavgat'ta "Konyaspor Hatıra Ormanı" oluşturmak üzere aldığı kararı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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