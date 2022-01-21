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Konyaspor, ?ltay maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, ?ltay maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, yeni transfer Amilton Minervino da katıldı.

Konyaspor, ?ltay maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, ?ltay maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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