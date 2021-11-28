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Konyaspor ligde 4 maç sonra kaybetti

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Konyaspor ligde 4 maç sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'ya mağlup olan Konyaspor, ligde 4 maç sonra kaybetti.

KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Fk'ya mağlup olan Konyaspor, ligde 4 maç sonra kaybetti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Bu maçtan yenilgiyle ayrılan yeşil-beyazlıların ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Konya temsilcisi bu mücadele öncesinde en son Galatasaray'a deplasmanda mağlup olmuş ardından oynadığı Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Çaykur Rizespor müsabakalarından galip ayrılmıştı.

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Konyaspor ligde 4 maç sonra kaybetti

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