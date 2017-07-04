Konyaspor, Laktat Testinden Geçti

Atiker Konyaspor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında laktak testinden geçti.



Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına dün Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Konyaspor'da oyunculara bireysel olarak gruplar halinde bir dizi test uygulandı. Tesislerdeki fitness salonunda performans antrenörü Patrick Reich ve yardımcısı Ertekin Uluer gözetiminde gerçekleşen testlerde oyuncuların esneklik ve patlayıcılık durumları ile gövde laktat seviyesi ölçümleri yapıldı. - KONYA