Konyaspor kuvvet çalıştı - Konyaspor kuvvet çalıştı Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Konyaspor kuvvet çalıştı

KONYA - Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular, kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA