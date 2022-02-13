Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den hakeme tepki Açıklaması

FATİH, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından hakeme tepki gösterdi.

Özgökçen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Maçı yönetmekle idare etmek arasında büyük fark olduğunu vurgulayan Özgökçen açıklamasında, "Ne yazık ki hakem Konyaspor'a idare edilmiş 90 dakika yaşattı ve takdir haklarını rakibimizden yana kullandı. Konyaspor camiası haklarını savunamaz zannediliyorsa buna cevabımızın çok sert olacağının bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.