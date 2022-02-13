Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den hakeme tepki Açıklaması - Haberler
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Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den hakeme tepki Açıklaması

AA, Basir Gülüm - Spor
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Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den hakeme tepki Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından hakeme tepki gösterdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından hakeme tepki gösterdi.

Özgökçen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Maçı yönetmekle idare etmek arasında büyük fark olduğunu vurgulayan Özgökçen açıklamasında, "Ne yazık ki hakem Konyaspor'a idare edilmiş 90 dakika yaşattı ve takdir haklarını rakibimizden yana kullandı. Konyaspor camiası haklarını savunamaz zannediliyorsa buna cevabımızın çok sert olacağının bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

AA / Basir Gülüm - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Konyaspor, Fatih, Spor, Haberler

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